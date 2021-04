CATANIA: il calendario delle dirette rivali per il terzo, quarto e quinto posto

A tre giornate dalla fine – con l’Avellino che ha ormai consolidato la seconda posizione – la lotta per raggiungere il miglior piazzamento playoff è quanto mai serrata, con 5 squadre racchiuse in 12 punti. Attualmente è il Bari a guidare questo piccolo gruppetto di formazioni, occupando la terza posizione con 59 punti. I pugliesi sono la grande delusione del torneo con risultati decisamente altalenanti e, nonostante gli ingenti investimenti economici, un gioco mai stato così brillante. Le ultime giornate vedono i galletti impegnati in due turni casalinghi contro Palermo e Bisceglie intervallati dalla trasferta sul campo della Turris.

Alle spalle dei biancorossi troviamo il prossimo avversario degli etnei, il Catanzaro, che dista solamente una lunghezza dai pugliesi ma deve ancora recuperare una gara. I giallorossi dovranno affrontare avversari molto più impegnativi. Infatti oltre al match del “Ceravolo” contro il Catania, sosterranno due trasferte abbastanza ostiche con Juve Stabia e Viterbese prima di concludere il campionato in casa col Monopoli.

Il Catania (quinto con 55 punti) è, attualmente, davanti alla Juve Stabia (a quota 52). Anche le Vespe disputeranno match complicati, a partire già da domenica prossima quando affronteranno al “Pinto” di Caserta i rivali rossoblu. Successivamente gli stabiesi sfideranno sia il Catanzaro che il Foggia tra le mura amiche, prima di giungere al “Libero Liberati” di Terni.

Infine non va dimenticato il Foggia che dovrà recuperare ben due partite. I rossoneri scenderanno in campo già questo pomeriggio al “Renzo Barbera” di Palermo per poi giocare al cospetto di Paganese, Monopoli (entrambe in casa), Juve Stabia (in trasferta) e concludere questo mini tour de force allo “Zaccheria” contro il Catania. Chissà dunque che questo finale di campionato non possa regalare ulteriori sussulti, con tantissimi incroci e scontri diretti che potranno anche rivoluzionare la classifica attuale.

