CATANIA – CASERTANA: probabili formazioni, sarà Reginaldo a guidare l’attacco rossazzurro?

Le probabili formazioni del match Catania-Casertana, valevole per la 37ª giornata del Girone C di Serie C 2020-21 e in programma oggi pomeriggio allo stadio “Angelo Massimino” con fischio d’inizio alle ore 17:30.

Mister Francesco Baldini potrebbe rimescolare le carte in avanti e affidare la maglia di centravanti titolare a Reginaldo. Nel 4-3-3 di partenza, davanti a Martinez agirebbero Calapai, Silvestri, Giosa (o Claiton) e Pinto, con Izco (oppure Welbeck), Maldonado e Dall’Oglio a centrocampo, Russotto, Reginaldo e Golfo in avanti. Assente il difensore Tonucci, risultato positivo al Covid-19 a seguito dei test molecolari effettuati nella giornata di venerdì.

Federico Guidi deve rinunciare per la trasferta in terra etnea allo squalificato Pacilli, out anche Matos e Dekic. Schierati con il modulo 4-3-3 andrebbero in campo il portiere Avella, i difensori Hadziosmanovic, Ciriello, Carillo e Del Grosso, i centrocampisti Icardi, Bordin e Izzillo e gli attaccanti Rosso, Castaldo (o Longo) e Cuppone.

La direzione della partita sarà affidata al signor Marini della sezione AIA di Trieste, il quale verrà coadiuvato dagli assistenti Bartolomucci di Ciampino e Centrone di Molfetta e dal IV ufficiale Cosso di Reggio Calabria. L’incontro verrà trasmesso in diretta su Sky Sport 254 in modalità pay-per-view (costo 4,99 euro), online sulla piattaforma Eleven Sports e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2).

