CATANIA – CASERTANA vista dai tifosi: “Baldini fa giocare bene la squadra. Poteva finire 5-0. Ora il recupero degli infortunati e la firma di Tacopina”

La più bella prestazione stagionale. I tifosi all’unisono, sui social, elogiano la brillante performance del Catania che ha nettamente piegato la resistenza della Casertana. Tanti elogi soprattutto all’indirizzo di mister Francesco Baldini. Tra i vari messaggi pubblicati nei canali ufficiali del Calcio Catania, viene sottolineata in particolare la bellezza delle “giocate palla a terra con bei fraseggi”. Qualche tifoso fa notare come prima pensava “fosse fortuna o casualità”, adesso invece “si puó dire davvero che è merito suo se sta riuscendo a far giocare bene i ragazzi”. E c’è chi ha già le idee chiare sul futuro in panchina, affermando che l’anno prossimo il Catania “dovrebbe ripartire da mister Baldini”.

Complimenti chiaramente rivolti anche alla squadra. “Gioco e movimento – si legge – cose che non si vedevano da tempo”. Oppure messaggi come: “E’ il Catania più forte degli ultimi 6 anni da quando siamo scesi in Lega Pro”, o “a tratti il Catania ha giocato a memoria e con schemi chiari e ben interpretati”. Soffermandosi sui singoli, è piaciuta in particolare la prestazione di Tommaso Silvestri: “Abbastanza maleducato con Castaldo. Almeno poteva farlo tirare una volta in porta”, scherza qualcuno. Note di merito nei confronti della scelta di schierare Dall’Oglio falso nueve e di Luis Maldonado, nel contesto di una partita che “poteva tranquillamente finire 5-0”.

“il recupero completo di tutti gli infortunati e la firma di Tacopina, per fare dei playoff con un’energia mentale e fisica tale da fare la differenza”. Riscattata la sconfitta di Catanzaro, per certi versi sfortunata, i tifosi si stropicciano gli occhi. Mantenendo viva la speranza che il Catania riesca a giocarsi fino in fondo la possibilità di andare in B già quest’anno. Prima, però, testa al Foggia per stabilire la posizione di classifica finale.

