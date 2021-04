CATANIA FEMMINILE: si parte nel fine settimana

Il Calcio Catania Femminile si appresta ad esordire nel campionato regionale di Eccellenza. Sabato 11 aprile, avversaria delle rossazzurre di mister Peppe Scuto (nella foto, ndr) a Torre del Grifo l’Unime di Messina. Otto squadre partecipanti: Catania, Santa Lucia Siracusa, Jsl Brolo, Sant’Agata di Militello, Monreale, Balarm Palermo, Marsala e Unime Messina. Sette le giornate di campionato a disposizione, il 23 maggio l’ultimo turno. Poi, via al quadrangolare e triangolare di Poule A, a cui sono ammesse le prime sette formazioni. Il 20 giugno le due vincenti della seconda fase si sfideranno per determinare l’unica promozione in C.

