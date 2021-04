LA SICILIA – Nicolosi: “Voglio restare fiducioso, ma se i tempi si allungano…”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

A proposito del fatto che non si può più attendere sul fronte closing, Gaetano Nicolosi – maggiore azionista Sigi – commenta in questi termini le parole dell’avvocato Giovanni Ferraù sulla vicenda: “Abbiamo fatto l’impossibile per salvare il Calcio Catania ma se i tempi dovessero allungarsi saremo costretti a ritirarci. Anche io voglio restare fiducioso, ma…”. Insomma, per sbloccare la situazione l’auspicio è che si riducano i tempi di risposta dell’Agenzia delle Entrate mentre Joe Tacopina è atteso a Torre del Grifo.

