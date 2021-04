SERIE B: Sky acquisisce i diritti per il triennio 2021/24

La Serie B torna su Sky che ha acquisito, aderendo all’offerta al mercato non esclusiva pubblicata dalla Lega Serie B, i diritti di trasmissione di tutte le partite del Campionato di Serie BKT per le stagioni 2021/2024, con 380 match stagionali, oltre a play off e play out. L’adesione è arrivata sia per il pacchetto relativo alle piattaforme digitale satellitare e digitale terrestre che per il pacchetto relativo alle piattaforme internet/mobile. All’offerta di Sky possono aderire, entro il 15 giugno, anche altri operatori.

