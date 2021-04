CATANIA: squadra in campo alle 12.30, è la quinta volta in questa stagione

Orario abbastanza insolito per il Catania. I rossazzurri affronteranno il Catanzaro al “Ceravolo” con fischio d’inizio alle 12:30. E’ la quinta volta che accade nella stagione regolare dove, finora, non si è mai concretizzato il risultato di parità. Il 10 gennaio scorso la Casertana s’impose per 3-2 sul Catania; un mese dopo, successo di misura per gli etnei al cospetto della Virtus Francavilla; il 13 marzo, tonfo casalingo dell’Elefante contro il Teramo mentre, il 21 marzo, i rossazzurri riuscirono ad avere la meglio sull’Avellino nella gara d’esordio di mister Francesco Baldini.

