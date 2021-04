VERSO CATANZARO – CATANIA: ecco i rossazzurri già andati a segno contro i calabresi

Considerando i giocatori attualmente in forza al Catania che figurano nella lista delle convocazioni per l’impegno con il Catanzaro, ben sette di loro hanno trovato la via del gol in passato contro la formazione calabrese. Ci riferiamo ad Antonio Giosa, Andrea Russotto, Kalifa Manneh, Francesco Golfo, Michele Volpe, Matteo Di Piazza e Reginaldo.

Giosa ha contribuito al 2-0 del Potenza contro i giallorossi sbloccando il risultato al 25′ in data 1 marzo 2020. Russotto, ex di turno, è andato a segno con le aquile calabresi il 10 novembre 2019, quando militava tra le file della Cavese, siglando il gol del momentaneo 1-1 (gara finita 2-2). Manneh ha avuto il merito di pareggiare i conti nella gara d’andata. Golfo ha segnato 3 volte su 4 confronti con il Catanzaro: doppietta nel pirotecnico 6-3 giallorosso ai danni del Trapani (Serie C 2018/19) e gol valido per il definitivo 2-2 della Juve Stabia al “Ceravolo” il 19 dicembre scorso.

Volpe, invece, portò in vantaggio la Viterbese, vittoriosa poi con il risultato di 2-1 (22 settembre 2019). Di Piazza, il cui cartellino appartiene ancora al Catanzaro, in quattro occasioni ha trovato la via della rete contro i calabresi: doppietta con l’Akragas nella stagione 2015/16 (2-0) e realizzazioni indossando le casacche di Foggia (2016/17) e Catania (2018/19) vincendo in entrambi i casi 2-1. Due, infine, i gol realizzati da Reginaldo: il 18 settembre 2016 regalò i tre punti alla Paganese al “Ceravolo” firmando lo 0-2, il 23 ottobre 2017 portò in vantaggio il Trapani in Sicilia ma la partita si concluse con un pirotecnico 3-3.

