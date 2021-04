CATANZARO: in quattro giocatori negativi al tampone, tra cui l’ex Catania Porcino

Alcuni giocatori del Catanzaro sono risultati negativi al tampone effettuato nelle ultime ore. Dei componenti del gruppo squadra colpiti dal Covid, in quattro si sono negativizzati: il difensore Martinelli, gli esterni sinistri Contessa e Porcino (ex Catania) ed il centrocampista Verna. Per procedere con l’avvio della procedura di reinserimento per ottenere l’idoneità, va confermato l’esito del tampone nella giornata di venerdì. Intanto una decina di giocatori della Primavera giallorossa si allenano con la prima squadra.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***