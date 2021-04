CONTRATTI: Martinez e Welbeck, quale futuro?

C’è la volontà di proseguire il rapporto professionale con lo spagnolo Miguel Martinez ed il centrocampista Nana Welbeck. Non è stato ancora messo nero su bianco per il prolungamento del contratto in scadenza, ma le parti sarebbero vicine al raggiungimento di un’intesa. Soprattutto nel caso di Welbeck, come sottolineato dal Responsabile dell’Area Sportiva del Catania Maurizio Pellegrino, il quale si è sbilanciato sottolineando che l’anno prossimo il centrocampista sarà ancora rossazzurro. Più complesso arrivare ad una soluzione con Manneh, ma si lavora in questo senso.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***