CURIOSITA’: il Catanzaro non prende gol in casa da 339 minuti

Una sfida importante, quella di domenica al “Ceravolo” per il Catania contro il Catanzaro. I giallorossi, al di là delle problematiche legate al Covid, occupano la quarta posizione in classifica e, tra le mura amiche, non prendono gol dal 3 marzo. Precisamente dal minuto 21, quando la rete di Bernardotto permise all’Avellino di vincere per 0-1. Nelle successive gare casalinghe, invece, nessun gol al passivo per le aquile piegando la resistenza di Virtus Francavilla (1-0), Bari (2-0) e Bisceglie (1-0).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***