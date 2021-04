EX ROSSAZZURRI – Argurio: “Lucarelli, ci avevamo giusto a Catania. Gli etnei e la Juve Stabia daranno gran fastidio a tutte”

Alcune delle considerazioni più significative dell’ex Direttore Sportivo del Catania Christian Argurio sul campionato di Serie C e la lotta playoff, con particolare riferimento al girone C. Queste le parole evidenziate da tuttoc.com:

“La Ternana ha ucciso il campionato. Mister Lucarelli ha dimostrato ancora una volta il suo valore e ha grandi meriti in questa promozione, sono sempre più convinto che arriverà in Serie A. Ci avevamo visto giusto a Catania scegliendolo: per poco non salimmo in Serie B nella stagione 2017-18, facemmo 70 punti, secondi in tutta la Lega Pro dopo il Lecce. Playoff? Negli spareggi può succedere qualsiasi cosa. Ricordo ancora quando il Cosenza riuscì a salire in B da quinto in classifica. Chi non salirà in maniera diretta nei Gironi A e B sarà in prima fila nei playoff. E poi nel Girone C vedo un paio di squadre in formissima: il Catania e la Juve Stabia. Saranno due mine vaganti e daranno gran fastidio a tutte. Per farlo, però, dovranno raggiungere la miglior posizione in classifica. Non sarà facile perché lottano contro un Catanzaro che, tra mille difficoltà legate al Covid, ha saputo mantenere la rotta mettendo nel mirino addirittura il terzo posto del Bari”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***