EX ROSSAZZURRI – Curiale (Catanzaro): “Focolaio Covid non ci voleva, faremo dei grandi playoff”

Autore sin qui di cinque gol con la maglia del Catanzaro, l’ex attaccante rossazzurro Davis Curiale – intervenuto ai microfoni di RTC – è già proiettato ai playoff. Ecco quanto evidenziato da tuttoc.com:

“Questo focolaio poco prima delle due gare importanti con Juve Stabia e Catania proprio non ci voleva. Ci mancano tanti giocatori, spero rientrino al più presto. Dobbiamo consolidare il quarto posto e magari scavalcare il Bari sul podio, a livello di risultati stiamo andando molto bene, questo è sicuro. Il terzo posto era il nostro obiettivo, in realtà pensavo di poter lottare fino alla fine per la promozione diretta, specialmente in avvio, abbiamo avuto qualche difficoltà poi la Ternana ha fatto un torneo a parte. Siamo un gruppo esperto, tanti di noi hanno vinto campionati. Sono convinto che disputeremo dei grandi playoff”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***