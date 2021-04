FEMMINILE CATANIA, 7-1 al Santa Lucia, Scuto: “Le ragazze crescono sul piano collettivo”

Nota stampa Calcio Catania

Il Catania femminile centra la terza vittoria consecutiva con un’altra goleada (ben 19, le reti realizzate nei primi 270′ di questo torneo) e mantiene la vetta del girone A del campionato regionale di Eccellenza: dopo un primo tempo combattuto, con la rete del vantaggio giunta dopo più di mezz’ora e firmata da Beatrice Vitale, le rossazzurre dilagano nella ripresa e chiudono sul 7-1. Vitale sigla una doppietta, a segno anche Finocchiaro, Pennisi, Di Stefano, Di Mauro e Pietrini, Giuliana per le ospiti.

Mister Peppe Scuto osserva: “Grazie allo staff medico abbiamo recuperato Beatrice Vitale e Maria Di Stefano, il loro impiego era incerto fino a ieri. Abbiamo giocato in modo aggressivo, eravamo sbilanciati in avanti avendo provato un nuovo sistema di gioco, com’è giusto fare periodicamente: tutto sommato è andata bene, anche se nella prima frazione abbiamo sprecato troppo. Potevamo chiuderla prima. Nel secondo tempo abbiamo mantenuto alto il baricentro, abbiamo pressato e abbiamo trovato più volte la via del gol. Abbiamo fatto cinque cambi per dare spazio a tutte. Per ora va tutto bene, il valore della squadra si vede, in questo senso non ci siamo mai nascosti. Oggi le ragazze sono cresciute sul piano collettivo, la gara con il Cus è stata vinta grazie alle giocate personali ma tra la sfida con il Marsala e quella odierna si sono visti miglioramenti sul piano del gioco corale. Adesso ci attende la sosta e poi, sabato 8 maggio, affronteremo il Brolo, indicata da tutti come la squadra da battere”.

Calcio Femminile – Campionato Regionale di Eccellenza

Girone A, terza giornata

Sabato 24 aprile 2021 – Torre del Grifo Village

Catania-Santa Lucia 7-1

Reti: pt 34° Vitale; st 4° Finocchiaro, 10° Vitale, 25°Pennisi, 31° Giuliana (S), 33° Di Stefano, 39° Di Mauro, 41° Pietrini.

Catania: Viola; Pietrini, Chiricò (40°st Zuppelli), Romano (40°st Fazio), Signorelli (20°st Fiorile), Finocchiaro, Di Mauro, Di Stefano (35°st Villani), Vitale (31°st Sarao), Pennisi, Migneco. A disposizione: Conticello. Allenatore: Scuto.

Santa Lucia: Lanzalotta; Consolino (37°st Maccora), Guardo, Verdibello, Zappulla, Lanteri (10°st Mouddih), Limpido, Fortuna (28°pt Giuliana), Arigò (23°st Ferraro), Barbarino, Alibrio (39°st Ranno). A disposizione: Dell’Aquila, Ragona, Tagliata, Baiardo. Allenatore: La Rosa.

Arbitro: Castelletti di Caltanissetta.

Tempi di recupero: pt 0′; st 1′.

