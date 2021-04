LA SICILIA – Izco: “Siamo il Catania, nulla è impossibile. A Catanzaro sfida aperta”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il centrocampista e capitano argentino Mariano Izco, tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo, suona la carica in vista del finale di stagione:

“La nostra forza è il collettivo, l’armonia che esiste tra di noi. Dopo un momento di stanchezza, ci siamo ripresi e adesso voglio arrivare ai playoff in piena salute per tenere alto il nome del club. Siamo il Catania e non possiamo andare incontro a brutte figure, conquistando qualcosa d’importante. Siamo in grado di reggere il confronto con chiunque, questo Catania può regalare grandi soddisfazioni. Domenica sarà una sfida aperta, prevedo un confronto appassionante. Credo di aver ripagato la fiducia che Baldini ha avuto in me, ma m’interessa principalmente che il Catania possa riconquistare presto le posizioni perdute. Diamo il massimo, nulla è impossibile per il Catania”.

