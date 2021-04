MERCATO: Manneh, la Salernitana lo segue dal 2019

La Salernitana non molla la presa per Kalifa Manneh. L’interesse nei confronti dell’esterno offensivo gambiano c’è e continua nel tempo. Già qualche anno fa, precisamente nel 2019, la società campana aveva messo nel mirino Manneh. Il calciatore del Catania rappresenta tuttora un profilo gradito ai granata che spesso, negli anni, hanno portato avanti operazioni di mercato con il club di via Magenta. Ad oggi il suo contratto scade nel mese di giugno e, in caso di mancato rinnovo, la Salernitana potrebbe approfittarne prelevando il calciatore classe 1998 a costo zero.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***