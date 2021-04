TONUCCI: si monitora la situazione Covid

Con la squalifica di Antonio Giosa ed i problemi di Denis Tonucci legati al Covid-19, si profila il ritorno in campo dal 1′ del brasiliano Claiton al centro della difesa. A proposito di Tonucci, lo staff medico rossazzurro continua a monitorare con attenzione lo stato di salute del calciatore giunto in prestito dalla Juve Stabia. Ad inizio settimana scorsa Tonucci ha accusato sintomi chiaramente riconducibili al Covid, come poi confermato dall’esito del tampone. In isolamento da una settimana il difensore, a cui i compagni hanno dedicato la bella vittoria di domenica scorsa.

