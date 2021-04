VOLPE: benzina utile in vista dei playoff

Problema fisico per Matteo Di Piazza, Michele Volpe unica punta centrale di ruolo in panchina e, pertanto, mister Francesco Baldini lo ha messo dentro. Un modo per assaggiare il campo, quando ieri pomeriggio il risultato era ormai acquisito al “Ceravolo”. Dopo oltre un anno d’inattività, Volpe – non ancora al 100% delle condizioni fisiche – ha fatto ritorno sul rettangolo verde esordendo con la maglia del Catania. L’attaccante di proprietà del Frosinone non giocava dal lontano 8 marzo 2020, quando militava tra le file della Viterbese, uscendo sconfitto nel derby laziale con il Rieti. Riprendere confidenza con il terreno di gioco gli sarà molto utile in ottica playoff.

