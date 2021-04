LA SICILIA: Tacopina in questi giorni a Milano, ma è atteso a Torre del Grifo

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il messaggio dell’avvocato Giovanni Ferraù su Facebook testimonia che la situazione è un pò ingarbugliata sul fronte closing, per via delle lungaggini burocratiche. Ancora nessuna risposta ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate, in merito alla proposta di riduzione del debito. Vedremo se la prossima settimana sarà davvero quella decisiva, perchè non si può più attendere. Intanto Joe Tacopina si trova da alcuni giorni a Milano per un meeting. E’ atteso comunque già domani a Torre del Grifo.

