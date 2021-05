GIOVANILI CATANIA: Under 17, esordio vittorioso per la squadra di Orazio Russo

Esordio convincente e vittorioso per il Catania Under 17 nel girone 7 di Serie C. Il match valido per la seconda giornata disputato in Campania contro la Cavese, ha visto il giovane Elefante imporsi di misura. Il centrocampista siciliano classe 2004 Enrico Giannone risolve il match, al 21° del secondo tempo, con una splendida conclusione che s’insacca all’incrocio. Buona la prima stagionale per i rossazzurri allenati da Orazio Russo.

