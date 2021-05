CATANIA FEMMINILE, otto reti al Brolo. Mister Scuto: “Gara a senso unico, dobbiamo crescere ancora”

Nota stampa Calcio Catania

Archiviato un turno di riposo, il Catania femminile torna in campo a Torre del Grifo e conquista la quarta vittoria consecutiva, dilagando nuovamente e proseguendo la corsa in vetta a punteggio pieno: JSL Brolo è travolta, le rossazzurre si esaltano e concludono il match sull’8-1. Sono già ventisette, le reti realizzate nei primi 360′ di questo torneo da Beatrice Vitale (che con il poker odierno giunge a quota 13 gol) e compagne. Oggi a segno anche Pennisi, che sigla una doppietta, Di Stefano e Finocchiaro; Di Benedetto ha firmato il provvisorio 3-1.

Mister Peppe Scuto commenta: “Il risultato è chiaro, è stata una gara a senso unico e la vittoria è ampiamente meritata ma potevamo far molto meglio: abbiamo commesso alcuni errori che solitamente non facciamo. La qualità del nostro gruppo, che ha un’età media molto bassa, è evidente ma dobbiamo sfruttare ogni partita per migliorare. Il prossimo turno con l’Academy Sant’Agata Militello sarà molto importante per crescere ancora, in funzione del successo nel girone”.

Calcio Femminile – Campionato Regionale di Eccellenza

Girone A, quinta giornata

Sabato 8 maggio 2021 – Torre del Grifo Village

Catania-JSL Brolo 8-1

Reti: pt 12° Di Stefano, 24° Vitale, 35° Vitale, 40° Di Benedetto (J), 45° Finocchiaro; st 1° Vitale, 20° Vitale, 15° Pennisi, 48° Pennisi.

Catania: Orlando; Pietrini, Chiricò (30°st Sarao), Romano (30°st Fiorile), Signorelli, Finocchiaro, Di Mauro, Di Stefano (34°st Villani), Vitale, Pennisi, Migneco. A disposizione: Fazio, Zuppelli, Conticello, Aleo. Allenatore: Scuto.

JSL Brolo: Calandra; Scaffidi, Basile, B.Mondello, Vita, Scivoletto (13°st Bilardi), Russo, Di Benedetto (16°st M.Mondello), Guardino (21°st Lupo), Cucinotta, Pagano (21°st Trassari). A disposizione: Salerno, Castillejo, Merlino, Popescu, Ricciardi. Allenatore: Palmeri.

Arbitro: Arculeo di Catania.

Ammonizioni: Di Stefano (C); Di Benedetto (J).

Tempi di recupero: pt 1′; st 5′.

