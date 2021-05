CATANIA FEMMINILE: rossazzurre a valanga sul Balarm Juvenes

Nota stampa Calcio Catania

Balarm Juvenes-Catania 0-13 è l’atto finale del girone A del campionato femminile di Eccellenza, concluso dalle rossazzurre in vetta a punteggio pieno. Per effetto del primo posto nel raggruppamento, le ragazze guidate da mister Scuto disputeranno il triangolare per l’accesso alla finale promozione con la quarta, Unime, e la sesta, Santa Lucia. L’allenatore etneo commenta: “Siamo felici per la conquista del primo posto ma pensiamo già al triangolare che metterà in palio la possibilità di lottare nei novanta minuti conclusivi per la conquista della Serie C. Speriamo di recuperare le due indisponibili”. Oggi, triplette per Di Stefano, Mignemi e Pennisi; a segno anche Villani, Romano, Chiricò e Fiorile.

Calcio Femminile – Campionato Regionale di Eccellenza

Girone A, settima giornata

Domenica 23 maggio 2021

Balarm Juvenes-Catania 0-13

Reti: Di Stefano (3), Migneco (3), Pennisi (3), Chiricò, Fiorile, Romano, Villani.

Balarm Juvenes: Giustino, Janane, Carmicino, Di Salvo, Guida, Spanò, Salemi, Abate, Di Giovanni, Zizza.

Catania: Aleo; Pietrini, Fiorile, Romano, Villani, Finocchiaro, Militello, Di Stefano, Sarao, Pennisi, Migneco. Subentrate: Fazio, Zuppelli, Chirico, Di Mauro. A disposizione: Orlando, Vitale, Signorelli. Allenatore: Scuto.

Tempi di recupero: pt 1’; st 1’.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***