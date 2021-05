CATANIA REWIND 2020/21 – Le vittorie in campionato: Vibonese ko al “Massimino”, Welbeck e Pecorino in gol per i rossazzurri

Continuiamo a ripercorrere le vittorie del Catania nella stagione appena trascorsa. Dopo il grande inizio di campionato caratterizzato da tre vittorie consecutive, la truppa di Raffaele ebbe un blackout che fruttò solamente un punto in quattro incontri. Il 18 Novembre al “Massimino”, nel recupero dell’ottava giornata contro la Vibonese, l’Elefante riuscì a riassaporare il gusto dolce dei tre punti grazie alle reti di Welbeck e Pecorino. Nonostante il 2-1 finale, il punteggio sarebbe potuto essere molto più rotondo, con tantissime occasioni mal sfruttate dagli etnei.

I padroni di casa si resero pericolosi già all’8’ con il tiro-cross di Albertini parato facilmente da Mengoni. Gli ospiti risposero (12’) con il siluro di Mahrous molto potente ma poco preciso. Appena un minuto dopo il Catania sprecò una doppia chance prima con Welbeck, che si fece rimpallare il tiro da un difensore avversario, e poi con Pinto, che spedì sul fondo la sfera. Al 20’ arrivò il meritato vantaggio. Nana Welbeck, imbeccato splendidamente da Reginaldo, scavalcò con un delizioso tocco sotto il portiere rossoblu siglando l’1-0. Al 32’, fiammata degli ospiti con Ciotti e ottima respinta di Martinez in corner. Grandi emozioni nel finale di tempo: al minuto 41 la ripartenza dei rossazzurri si concluse con il tiro di Pecorino parato in due tempi da Mengoni; poi il tiro a giro di Reginaldo si spense a lato di un soffio ed al 44’, ancora Pecorino, tutto solo a centro area, sbagliò il controllo della sfera vanificando lo splendido assist di Dall’Oglio.

In apertura di ripresa (52’) ancora Pecorino non sfruttò una grossa opportunità calciando fuori il pallone del raddoppio. Al 64’ però il bomber catanese si riscattò ampiamente spedendo in fondo al sacco il batti e ribatti in area. Appena due minuti più tardi fu provvidenziale la deviazione di Silvestri sul colpo di testa (a porta sguarnita) di Plescia. Al 76’ altra occasionissima non sfruttata dai calabresi ancora con Plescia che, a tu per tu con Martinez, calciò tra le braccia del portiere spagnolo la palla per riaprire il match. Al minuto 88’ la Vibonese accorciò le distanze. Letale azione di contropiede, Plescia riuscì a liberarsi, con una splendida finta, sia di Martinez che di Silvestri segnando a porta vuota la rete del 2-1. Infine merita di essere citato il curioso episodio avvenuto in pieno recupero (92’) quando mister Raffaele entrò in campo e contrastò un calciatore avversario rubandogli la sfera. Al termine dell’incontro dunque l’Elefante rialzò la proboscide, ottenendo la quarta vittoria stagionale e riscattandosi con un’ottima prestazione.

