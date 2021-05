EX ROSSAZZURRI: David Suazo decide di ripartire dal basso

Nuova esperienza professionale per l’ex attaccante del Catania David Suazo, che riparte dalla panchina del Carbonia, società partecipante al campionato di Serie D. Suazo, che in rossazzurro fu molto sfortunato avendo fatto ripetutamente i conti con problemi fisici, ha iniziato la carriera di allenatore a Cagliari come collaboratore tecnico e alla guida delle giovanili, prima dell’esperienza di breve durata a Brescia, in B. Adesso ricomincia dal basso, tornando in Sardegna che è sempre stata una seconda casa per lui.

“Quando tu inizi a giocare non vedi l’ora di farlo – spiega ai microfoni di Centotrentuno Sardegna – Adesso ho avuto questa opportunità e ringrazio la società per avermela concessa. Le emozioni sono sempre belle perchè ho la fortuna di lavorare e fare qualcosa che mi piace da sempre. Mi piace divertirmi, spero di trasmettere positività e voglia di crescere potendo concludere la stagione nel modo migliore”.

