FOGGIA – CATANIA: probabili formazioni, conferme in vista per Baldini?

Ipotesi di formazione per il match Foggia-Catania, valevole per la 38ª giornata del Girone C di Serie C 2020-21 e in programma domenica sera allo stadio “Pino Zaccheria” con fischio d’inizio alle ore 20:30.

Per l’ultima gara di campionato mister Marchionni potrebbe schierare il seguente undici di partenza con il modulo 3-5-2: Di Stasio a protezione dei legni, Galeotafiore, Gavazzi e Agostinone dietro, Kalombo, Garofalo, Rocca, Vitale e Di Jenno a centrocampo e uno tra Baldè e D’Andrea ad affiancare Curcio in avanti.

Il tecnico rossazzurro Francesco Baldini deve rinunciare a Giosa (squalificato), Tonucci (positivo al Covid), Confente, Di Piazza, Sarao e Russotto non sono ancora disponibili. Out anche Volpe. Il probabile schieramento iniziale vedrebbe Martinez in porta, Calapai, Silvestri, Claiton e Pinto in difesa, Izco, Maldonado e Welbeck in mediana con Dall’Oglio nuovamente proposto nel ruolo di trequartista alle spalle della coppia offensiva composta da Reginaldo e Golfo.

La direzione dell’incontro è affidata al signor Mario Davide Arace della sezione AIA di Lugo di Romagna, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Stefano Camilli di Foligno e Ivano Agostino di Cinisello Balsamo e dal IV ufficiale Alberto Ruben Arena di Torre del Greco. La gara sarà visibile in diretta su Sky Sport 253 in modalità pay-per-view (costo 4,99 euro), online sulla piattaforma Eleven Sports e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2).

