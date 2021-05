PLAYOFF: da Capanni a Curcio, gli altri ex Catania che salutano la competizione

Altri ex calciatori del Catania abbandonano i playoff, in virtù dei risultati maturati nel secondo turno eliminatorio della fase a gironi del campionato di Serie C. Nel Girone A saluta la Juventus Under-23 del giovane talento di scuola etnea Emanuele Pecorino, fermo da inizio febbraio per problemi fisici. Bianconeri sconfitti, infatti, dalla Pro Vercelli (1-0). Per quanto concerne il raggruppamento B, termina in modo rocambolesco l’avventura ai playoff del Cesena del giovane duo composto da Mattia Bortolussi (capocannoniere con 16 reti) e Gabriele Capanni: cesenati che, dopo il pareggio in extremis, subiscono il 2-3 del Matelica al 98′. Nel Girone C la Juve Stabia del bomber Alessandro Marotta e Francesco Ripa interrompono il loro cammino, perdendo con un secco 0-2 contro il Palermo. Male il Foggia di Alessio Curcio e Lorenzo Del Prete, eliminati dal Bari per 3-1 al “San Nicola”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***