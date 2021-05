SERIE C – Padalino (all. Juve Stabia): “Nessun regalo dalla Ternana, ci prendiamo tutti i complimenti del caso”

L’allenatore della Juve Stabia Pasquale Padalino, in attesa di conoscere il verdetto della giustizia sportiva, celebra il successo esterno con la Ternana che consente alle Vespe di scavalcare il Catania al quinto posto:

“Abbiamo vinto contro una squadra forte che ha messo in campo tutte le armi per provare a vincere la partita. Per un pò c’era quasi riuscita, poi noi anche inferiorità numerica siamo riusciti a ribaltare la gara portandola a casa sul campo della prima della classe, con merito. Questo aumenta la consapevolezza che la nostra squadra ha carattere e personalità. E’ un successo che amplifica l’autostima, rende ancora più forte la voglia di questi ragazzi di giocarsela a viso aperto, sapendo soffrire e gestire la palla, con bravura nell’essere ficcanti e pungenti. Non è da tutti fare quattro gol in casa della capolista, non è casuale il fatto che siamo stati i primi a vincere a Terni contro una squadra che strapazzato il girone. Questo deve darci la spinta giusta per i playoff. E’ un risultato che rimarrà nella storia della Juve Stabia. Ci prendiamo tutti i complimenti del caso per questa vittoria. Giustamente la Ternana non ci ha regalato nulla. Qualcuno forse avrebbe dato anche un braccio per vincere a Terni. Sono risultati che lasciano il segno. Adesso aspettiamo il verdetto della giustizia sportiva relativamente al ricorso del Catania, ma intanto ci godiamo questo successo meritato. Spero che i miei giocatori non si cullino perchè il meglio – spero – o il peggio lo scopriremo con il passare del tempo”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***