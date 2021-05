MERCATO: cominciano a muoversi i club del girone C

Primi movimenti per quanto riguarda i club di Serie C in vista della prossima stagione. Detto di Virtus Francavilla e Viterbese che si sono prontamente attivate in relazione alla scelta della nuova guida tecnica, assumendo rispettivamente Roberto Taurino e Alessandro Dal Canto, le stesse società iniziano a valutare i profili per rafforzare le rose. Pugliesi sulle tracce dell’argentino Pablo Cesar Burzio (Lavello) e di Mehdi Dorval, terzino francese classe 2001 (Fasano); laziali molto interessati invece ad Emilio Volpicelli (Matelica).

Sulle tracce di Alessandro Godano (Audace Cerignola) ci sono Foggia, Monopoli e Turris. Quest’ultimi due club pensano anche all’ex rossazzurro Michele Emmausso (Lecco). Il Teramo prova a rinnovare il contratto di Lorenzo Pinzauti, a cui non mancano le richieste, e registra sirene dalla B, sponda Brescia, per il dirigente Sandro Federico. Catanzaro e Novara mettono nel mirino l’attaccante Davide Arras (Pianese). La Casertana sta per salutare il centrocampista Salvatore Santoro, direzione Pisa, ed il bomber Luigi Cuppone (Cittadella). Il Palermo sonda Andrea Caponi, centrocampista e capitano del Pontedera.

Il Pescara, fresco di retrocessione dalla B ed in attesa di capire in quale girone verrà inserito, lavora per il difensore Luca Piana (Pontedera), qualche giovane di proprietà della Roma ed è alla ricerca di un nuovo D.S. pensando ai profili di Luca Matteassi (Modena), Domenico Fracchiolla (Lecco) e Armando Ortoli. Cosenza destinato a perdere il portiere Wladimiro Falcone. Il Bari sonda il mercato dei D.S.: in questi giorni si sono fatti soprattutto i nomi di Roberto Gemmi (Pisa) e Giorgio Perinetti (Brescia).

