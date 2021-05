MERCATO: Serie C, i rumors dell’ultima settimana

Ancora rumors di calciomercato riguardanti i club del girone C di Serie C in vista della prossima stagione. Il centrocampista Davide Petrucci potrebbe lasciare Cosenza: piace alla SPAL ed alla Ternana neo promossa in Serie B (fonte tuttomercatoweb.com). Il Pescara rischia di perdere Massimiliano Busellato, seguito in cadetteria, mentre il mediano Mirko Valdifiori avrebbe manifestato la disponibilità a proseguire l’avventura in biancazzurro (fonte Il Messaggero). Sempre il Pescara farebbe registrare un sondaggio con il Pisa per riportare in Abruzzo Danilo Soddimo (fonte tuttopisa.com). Occhi del Vicenza sul portiere pescarese Vincenzo Fiorillo (fonte trivenetogoal.it). Viterbese, invece, sulle tracce del difensore Dario D’Ambrosio, reduce dall’esperienza alla Sambenedettese, mentre la Turris potrebbe ripartire dalla conferma di Bruno Caneo in panchina (fonte tuttoc.com). Frosinone vigile sul bomber del Bari Pietro Cianci (fonte tg24.info). A Teramo, club cadetti e di prima fascia di C valutano il profilo di mister Massimo Paci e del Direttore Sportivo Sandro Federico. Si va verso la conferma dell’allenatore della Paganese Raffaele Di Napoli, dopo avere raggiunto la salvezza ai playout.

