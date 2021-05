CATANIA: da quali giocatori ripartiresti? I risultati definitivi del sondaggio

In attesa di novità sul fronte societario, con l’auspicio che al più presto si possa formalizzare l’iscrizione al campionato programmando la prossima stagione, il Catania archivia l’annata al sesto posto – quinto sul campo – con la cocente delusione derivante dalla eliminazione dai playoff già al primo turno eliminatorio. Valutando i risultati ottenuti e le prestazioni offerte dal collettivo e dai singoli nel complesso, da quali giocatori ripartiresti nel prossimo campionato? I risultati definitivi del sondaggio indicano i seguenti calciatori tra quelli ad avere ottenuto il maggior numero di preferenze:

Nana Welbeck Andrea Russotto Tommaso Silvestri Luis Maldonado Luca Calapai Jacopo Dall’Oglio Antonio Piccolo Giovanni Pinto Andrea Zanchi Kalifa Manneh Manuel Sarao

Ricordiamo che Welbeck e Manneh sono in scadenza di contratto a giugno e, quindi, rischiano di lasciare il Catania a parametro zero se non rinnoveranno l’accordo. Percentuale estremamente bassa di preferenze, invece, per i vari Simone Sales, Mariano Izco, Reginaldo, Alessandro Confente, Agapios Vrikkis, Michele Volpe, Giacomo Rosaia, Antonio Giosa ed Alessandro Albertini.

