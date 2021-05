MERCATO: da Terracciano a Manneh, quanti nomi negli ultimi anni sull’asse Catania-Salernitana…

L’affare vicino alla conclusione di cui si parla da tempo, quello che porterebbe Kalifa Manneh alla Salernitana, rappresenta uno dei tanti sviluppatisi col Catania da qualche anno a questa parte. Anche se, nello specifico, il trasferimento avverrebbe a costo zero visto che il contratto di Manneh è in scadenza a giugno. Nelle ultime stagioni siciliani e campani hanno concluso molteplici operazioni: citiamo Raffaele Schiavi, Daniele Sciaudone, Pietro Terracciano, Moses Odjer, Alessandro Rosina, Andrea Russotto, Ivan Castiglia, Caetano Calil, Giuseppe Rizzo e Andrea Mazzarani. Un vero e proprio asse di mercato tra due importanti espressioni del calcio italiano: una che ha fatto ritorno nel grande palcoscenico della Serie A dopo tantissimo tempo, l’altra che purtroppo milita ancora nell’inferno della Lega Pro. Numerosi sono anche gli ex rossazzurri ingaggiati dalla Salernitana in questi anni. Vedi Emanuele Calaiò, Mirko Esposito, Ramzi Aya, Luka Bogdan, Norbert Gyomber. Una lunga serie di nomi che, però, non sempre hanno fatto la differenza nelle rispettive squadre.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***