BURGNICH: l’Italia piange la sua scomparsa. Quelle sconfitte col Catania e i derby di Sicilia…

Se n’è andato un altro pezzo di storia del calcio italiano. È morto a 82 anni Tarcisio Burgnich, terzino di ferro della Nazionale vice campione del mondo nel 1970. Più di 350 presenze con la maglia dell’Inter, 84 con il Napoli, indossando anche le casacche di Udinese, Juventus e Palermo. Curiosamente Burgnich ha affrontato dieci volte il Catania in carriera. Ha vissuto anche due derby all’insegna dell’equilibrio, finiti entrambi con il risultato di 0-0 nel campionato di Serie A 1961-62 con Carmelo Di Bella in panchina.

Precedenti soprattutto da calciatore dell’Inter per Burgnich, sconfitto in una sola occasione dai rossazzurri: l’1-0 al “Cibali” risalente al 20 febbraio 1966 quando un gol di Carlo Facchin al 19′ piegò le resistenze dell’Inter di Helenio Herrera. Fu una delle sole cinque vittorie complessive dell’Elefante in quel torneo di A, retrocesso al termine della stagione. Successivamente Burgnich sfidò il Catania nelle vesti di allenatore di Vicenza, Genoa e Como riportando le uniche sconfitte il 18 giugno 1983 ed il 15 dicembre 1985, nel campionato di Serie B rispettivamente per 1-0 (gol di Crialesi) e 3-2 (marcatori rossazzurri Canuti, Borghi e autorete di Torrente) in Catania-Como (spareggio promozione) e Catania-Genoa.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***