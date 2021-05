PALERMO – MASCALUCIA: possibili novità entro due settimane

Qualcosa si muove sul fronte degli enti istituzionali. Comune di Mascalucia e Agenzia delle Entrate sono al lavoro per la ristrutturazione del debito, recuperando quei crediti che, in caso di fallimento, svanirebbero nel nulla. Più spinoso rimane il caso relativo all’Erario. Dopo che la Sigi aveva raggiunto l’accordo con la direzione catanese per una rimodulazione del debito da 12.4 a 5.7 milioni rateizzato in dieci anni, dalla sede regionale di Palermo è arrivata l’inattesa rettifica salendo da 5.7 a 8.2 milioni. Un balzo significativo ma che, comunque, dalle ultime indiscrezioni rappresenta uno scoglio superabile. Magari rateizzando in più anni il pagamento.

Anche dal Comune di Mascalucia si potrebbe giungere alla medesima conclusione ma, per procedere in questo senso, è necessaria una nuova convocazione del Consiglio Comunale. Convocazione fissata per giovedì 3 giugno, con all’ordine del giorno anche il tema del pagamento dei debiti con il Comune in più anni. Successivamente a questo passaggio, la speranza è che non si assista alle ennesime lungaggini burocratiche che hanno, fin qui, alimentato dubbi ed illusioni. Tornando all’Agenzia delle Entrate, invece, si opera a doppio filo tra la sede di Catania e quella palermitana, allo scopo di addivenire finalmente ad un’intesa.

