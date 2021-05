PRIMAVERA – Marchese: “Vittoria nitida e meritata contro un Palermo molto forte”

Nota stampa Calcio Catania

Giovanni Marchese commenta il 4-1 inflitto oggi dalla Primavera del Catania al Palermo:

“Viste le recenti prestazioni in campionato e alla luce della qualità e dell’intensità che osservo ogni giorno in allenamento, questa grande gioia rappresenta il giusto premio e conferma una crescita evidente sotto ogni aspetto. Contro una squadra che schierava sette calciatori nati nel 2002, molto forte anche fisicamente, al di là della differenza d’età i nostri ragazzi hanno cercato sempre e coraggiosamente di giocare a calcio, immaginando di poter fare leva sulla manovra palla a terra, sulle idee, sulle accelerazioni e sulle risorse tecniche: così è stato, così è arrivata una vittoria che definirei tanto nitida quanto meritata. I nostri ragazzi si sono divertiti ed è giusto riservare un grande applauso a loro e anche al Palermo, che nella ripresa ha reagito con orgoglio e forza. Siamo stati capaci di reggere al ritorno dei rosanero ma è giusto cercare anche in questa circostanza un margine di miglioramento: non dobbiamo mai abbassarci così, contro avversari “strutturati”, ma dobbiamo riuscire a difendere più efficacemente anche fuori dall’area. Agli elogi di oggi corrisponde una precisa responsabilità: dobbiamo mantenere l’elevato livello generale raggiunto”.

