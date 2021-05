SERIE C – Polcino (D.G. Foggia): “Chi pensava fossimo in gita a Catania non ha capito nulla…”

Il Direttore Generale del Foggia Filippo Polcino torna sul successo di Catania, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “I playoff sono un po’ così imprevedibili. Così come ha detto Curcio, chi pensava che fossimo in gita non ha capito nulla… Sono stati bravissimi i ragazzi a crederci. Merito della società è stato dare tranquillità in questi due mesi. La squadra ha dimostrato di avere le qualità per andare avanti. Non mi fate aggiungere altro che sono scaramantico…”.

