SILVESTRI: “La squadra è distrutta, grande rammarico. Abbiamo deluso tifosi e società”

Il difensore e capitano del Catania Tommaso Silvestri interviene nel post-gara di Catania-Foggia, con profonda amarezza:

“E’ difficile trovare le parole per commentare questa partita. Il rammarico e il dispiacere è infinito. Abbiamo deluso una piazza, una città, una società. La squadra è distrutta, ci credevamo anche per la annata che abbiamo vissuto. Ripeto, il rammarico è grande. Siamo stati puniti su degli errori che non dovevamo commettere, avevamo preparato bene la partita in settimana, eravamo anche riusciti a riprenderla quasi, il loro portiere ha fatto delle parate importanti, poi siamo crollati sul terzo gol e la partita si è chiusa. Un giudizio su questa stagione? Stagione importante perchè nonostante mille limiti e difficoltà abbiamo creato un gruppo che poche volte mi era capitato di vivere. Il dispiacere è tanto, un ringraziamento va in primis alla società, allo staff tecnico, ai miei compagni che ogni giorno da agosto hanno buttato l’anima in allenamento. Abbiamo dato tutto quello che avevamo. In questi due mesi il mister ha creato qualcosa d’importante sul piano del gioco e dell’unione di squadra. Parlo a nome di tutti, ci dispiace per la città ed i tifosi che non meritano questa categoria e questo epilogo ma dobbiamo farci forza, voltare pagina e ripartire prima possibile”.

VIDEO: le parole di Silvestri

