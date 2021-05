VERSO CATANIA – FOGGIA: conferma per Golfo in avanti?

Mentre in difesa avanza l’ipotesi del rientro di Giosa e, a centrocampo, quello di Maldonado dal 1′, c’è curiosità per capire come si comporrà il reparto offensivo del Catania domenica contro il Foggia. Golfo, grande protagonista allo “Zaccheria”, dovrebbe essere riconfermato. Vedremo se ci sarà nuovamente spazio anche per il brasiliano Reginaldo. Difficilmente verrà proposto Dall’Oglio falso nueve. Piccolo è tornato ad assaggiare il campo e non si esclude che giochi dall’inizio. I rientranti Di Piazza e Sarao, ma anche Manneh rappresentano altre armi a disposizione di mister Baldini che sta facendo tutte le valutazioni del caso.

