CALCIO SICILIANO – Mirri (Pres. Palermo): “Nuovi imprenditori? Barriera culturale al Sud, i pazzi siamo rimasti in pochi”

Nell’ambito di un confronto tenutosi in streaming con “Amici Rosanero”, comitato di tifosi ed al contempo soci del club con una quota minoritaria secondo la logica dell’azionariato popolare, il presidente del Palermo Dario Mirri parla del difficile ingresso societario di nuovi imprenditori: “Tanta gente ancora pensa che qua viviamo come forse si viveva quarant’anni fa. Al Sud c’è questa barriera culturale. L’altro limite è la categoria. A parte noi, i pazzi siamo rimasti in pochi. L’investitore americano non ha interesse nel Palermo. Ad esempio Commisso vuole un ritorno economico dal suo investimento. Noi siamo rimasti praticamente gli ultimi che facciamo le cose per passione. La gente si chiede quali siano i ricavi ed un’impresa in cui i ricavi sono zero quale interesse può scaturire in un imprenditore? L’investitore fa una scelta sui numeri: basata principalmente su ricavi e costi”, le parole evidenziate da mediagol.it.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***