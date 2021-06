COPPA ITALIA 2021/22: il Catania non parteciperà

La Coppa Italia maggiore non vedrà la partecipazione del Catania nella prossima stagione. In base alle regole stabilite attraverso il nuovo format della competizione nazionale, diminuisce infatti il numero di squadre partecipanti, ben 34 in meno rispetto alla precedente edizione. Ci sarà spazio per tutte le 20 squadre di Serie A e B, oltre a quattro società provenienti dalla C. In questo caso verranno selezionato le tre seconde classificate nei gironi di Lega Pro della stagione precedente, più la società vincitrice della Coppa Italia di Serie C. Qualora una delle seconde classificate o la vincitrice della Coppa Italia di C (o entrambe) coincidano con una delle promosse in Serie B, parteciperà la squadra meglio classificata tra quelle che abbiano disputato il secondo turno della fase play-off nazionale. Il Catania, pertanto, non prenderà parte alla Coppa Italia, cosa che non accadeva dal 2016. Allora, infatti, i rossazzurri conclusero il campionato precedente al 13/o posto sotto la gestione Moriero. Piazzamento che non bastò ai fini della partecipazione alla Coppa.

