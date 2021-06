ESCLUSIVA – Bergossi (proc. sportivo): “Pellegrino fiducioso, ma non so se basti. Catania tra le principali delusioni ai playoff”

Alberto Bergossi, attuale procuratore sportivo e noto ex calciatore – tra le altre – di Bari e Avellino, parla dei problemi societari del Catania, dei playoff recentemente disputati in Serie C e delle potenziali squadre favorite nel prossimo girone C. Lo fa intervenendo ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com:

Ha avuto modo di sentire la dirigenza del Catania in questi giorni, a proposito del futuro del club?

“Sto seguendo in maniera interessata l’evolversi delle vicende societarie del Catania sui siti, sui giornali. Un paio di volte ho sentito il Direttore Maurizio Pellegrino, lui si dice fiducioso ma poi non so se la fiducia basti. Non si è sbilanciato nè in maniera positiva, nè negativa, mi ha detto di essere fiducioso e che stanno facendo di tutto per garantire una squadra competitiva. Vedremo”.

L’Alessandria ha vinto i playoff. E’ stata una sorpresa?

“No, ci poteva stare. Parliamo di una società seria, importante e ambiziosa con un allenatore proveniente dalla Serie A. Se avessi dovuto scommettere un euro forse avrei pensato più a Padova o Bari per la vittoria dei playoff. L’Alessandria l’avrei messa subito alle spalle di queste due corazzate, ma anche i grigi hanno una rosa competitiva e se la sono giocata fino in fondo, coronando un sogno meritato”.

Quali squadre l’hanno delusa nel girone Sud?

“Non mi aspettavo che il Catania uscisse così presto, davvero. Riponevo fiducia nella squadra rossazzurra, i giocatori più importanti non erano al top della condizione e questo aspetto ha inciso. E’ stato difficile dare continuità ad un Catania che però, nel girone di ritorno, ad un certo punto aveva preso il ritmo giusto. Cito anche la delusione Bari. Il Catanzaro è un’altra di quelle formazioni che poteva sicuramente aspirare alla vittoria. Con tutto il rispetto per l’Albinoleffe, mi è sembrata una sorpresona l’eliminazione dei giallorossi. L’Avellino, invece, ha perso contro un Padova dimostratosi superiore sul campo. Nulla da rimproverare, comunque, alla stagione degli irpini che sono andati oltre i pronostici”.

Quali potrebbero essere le protagoniste del girone C nel prossimo campionato?

“Il Bari io lo inserisco sempre perchè non può continuare a stare in Lega Pro. Per il terzo anno di fila parte con i favori del pronostico, il Catanzaro ha riconfermato la guida tecnica. Il Catania vediamo, mi auguro che si iscriva ma come piazza la devo mettere tra le 3-4 principali. Qualora i rossazzurri s’iscrivessero, non penso che lo facciano per puntare ad obiettivi modesti. L’Avellino ci riproverà. Non so se il Pescara ripartirà dal girone C, eventualmente sarebbe un’altra squadra tra le potenziali favorite”.

