EX ROSSAZZURRI – Arena (FC Messina): “Non facile giocare a Catania, vorrei salire di categoria”

Cresciuto nelle giovanili del Catania con cui aveva anche sottoscritto il suo primo contratto da professionista, Alessandro Arena ha concluso la sua avventura in rossazzurro alla riapertura del calciomercato, ripartendo dal Messina FC. Nel corso della trasmissione Antenna Gol, Arena sottolinea l’obiettivo di giocare in categorie superiori. Queste le parole del ragazzo classe 2000 evidenziate da messinanelpallone.it: “Sono contento del rendimento, a Messina ho trovato l’ambiente giusto e anche con i ragazzi sono a mio agio. Vengo da Catania, non è facile giocare e non ho trovato spazio. Anche ad Acireale non mi sono espresso al meglio, mi sono trovato bene ma non so per quale motivo sia andata così. Da quando ho finito il settore giovanile a Catania, sono partito dalla Promozione e capisci che è tutto un altro calcio. Con il mio procuratore ci stiamo muovendo per salire di categorie, speriamo anche con il Messina ma vediamo come andrà la stagione. Mi manca un po’ di struttura e peso, ma ci sto lavorando. Le qualità le ho ma si devono dimostrare sempre sul campo”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***