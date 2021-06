EX ROSSAZZURRI – Montervino (D.S. Taranto) scalpita: “In caso di C, avversario il Catania e una decina di club blasonati…”

L’ex centrocampista del Catania Francesco Montervino, rossazzurro nel 2004, sogna il raggiungimento della Serie C con il Taranto nelle vesti di Direttore Sportivo del club pugliese. In caso di promozione tra i professionisti, Montervino scalpita al pensiero di ritrovare club dal blasone antico come il Catania, rivale storico dei tarantini. Ecco le sue dichiarazioni riportate da restodelcalcio.com:

“Ci potremmo trovare a confrontarci con squadre come Palermo, Bari, Catania, Messina, Pescara, Campobasso, Avellino, Juve Stabia, Cosenza, Catanzaro, Foggia, parliamo di almeno dieci squadre più blasonate di noi e quindi il livello della stampa, della società, il mio che da direttore potrei vivere la prima esperienza nei professionisti dopo averli vissuti per tanti anni da calciatore, e di tanti ragazzi di questa rosa, si dovrebbe alzare necessariamente. Credo dunque che una città come Taranto di nuovo nei professionisti, con una squadra che se li è meritati sul campo, sarebbe un salto di qualità per tutti“.

