EX ROSSAZZURRI – Odjer: “Da Catania a Palermo, il mio sogno di giocare in Italia è diventato realtà”

Centrocampista attualmente in forza al Palermo, l’ex rossazzurro Moses Odjer è stato ospite d’onore nell’ambasciata italiana in Ghana ed ha omaggiato l’ambasciatrice Daniela D’Orlandi con una maglia rosa. Di seguito il post pubblicato dal calciatore sul proprio profilo Instagram: “Volevo ringraziare pubblicamente l’ambasciatrice Daniela D’Orlandi per avermi dato l’opportunità di raccontare la mia storia, un sogno che si è coronato proprio in Italia, quello di diventare calciatore professionista. Non smetterò mai di ringraziare l’Italia, mio paese di adozione, per il futuro che ha riservato a me e a tanti miei connazionali. Un ringraziamento speciale all’ambasciata Italiana in Ghana. In Italia si gioca un calcio tra i più difficili al mondo, c’è molta tattica e molta disciplina. Non è stato facile all’inizio, è un nuovo paese ed è tutto nuovo, inoltre non capivo la lingua. La mia prima squadra è stata il Chievo, ma ho fatto solo un provino. Poi sono andato al Catania e da lì alla Salernitana”.

