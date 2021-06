FUTURO CATANIA: importanti giorni di verità tra il 28 giugno e l’8 luglio

Ottemperare sia al pagamento della quota associativa e partecipativa, depositare la fideiussione di 350mila euro e tutto il resto della documentazione indispensabile ai fini dell’iscrizione con pagamento di emolumenti, contributi, ritenute e Iva. Vari club di Serie C hanno già provveduto ad inviare alla Covisoc quanto necessario per l’ottenimento della licenza nazionale presso la Figc. Il termine scade il 28 giugno. Gli organi di controllo – la Covisoc e la Commissione criteri infrastrutturali e sportivi-organizzativi – verificheranno e comunicheranno entro il prossimo 8 luglio l’elenco delle squadre iscritte al campionato di Serie C.

In mezzo, il Catania dovrà fare i conti con l’udienza fissata per il 5 luglio in relazione al ricorso cautelare avente ad oggetto la richiesta, proveniente dalla Curatela Fallimentare della Catania Servizi Srl, di sequestro conservativo fino a 3.3 milioni di euro nei confronti del Calcio Catania. Cresce l’ansia in casa rossazzurra per quelli che saranno i giorni della verità, tenendo conto che la sola eventuale inscrizione non basterebbe, in quanto servono garanzie per affrontare serenamente la prossima stagione.

