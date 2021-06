LA SICILIA – L’economia locale sul Catania: “Pochi spiragli di ottimismo, il club ha un peso gravosissimo alle spalle”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Le difficoltà imprenditoriali e le ripercussioni sul futuro del Calcio Catania. Ne parlano Marco Romano, ordinario di Economia e Gestione delle Imprese nell’Università etnea, Ornella Laneri, donna-azienda tra le più note nel settore turistico dell’Isola, Andrea Milazzo, segretario dell’organizzazione datoriale dell’artigianato Cna, e Gianluca Costanzo, presidente dei Giovani di Confindustria. Romano parla di “desertificazione del tessuto produttivo”, sottolineando che “le difficoltà del club rossazzurro ne costituiscono la cartina di tornasole”.

Laneri, invece, evidenzia il fatto che “una mia amica imprenditrice sarda è diventata presidente del Foggia, chissà che qualcosa del genere non possa avverarsi pure a Catania”, sottolineando che “in Sicilia un pò di grande imprenditoria esiste grazie anche alla presenza di multinazionali, ma dovremmo guardare ad un futuro vicino e realmente possibile, nel rispetto delle nostre peculiarità”.

Milazzo non vede benefattori nell’orizzonte rossazzurro parlando dell’esistenza di un “sistema fragile, estremamente frammentato”, dove “le micro-imprese sono la regola con un grande individualismo che domina la nostra cultura”. Costanzo, infine, non vede le “condizioni ideali per imbarcarsi in avventure finanziariamente molto impegnative” e indica come il Catania abbia “un peso gravosissimo alle spalle costituito dalla situazione debitoria”, ritenendo che “pochi o nessuno siano disposti a farsi avanti”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***