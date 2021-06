MERCATO: Gomez, tra un mese in arrivo la prima rata del pagamento

Percentuale d’incasso sulla futura rivendita di Alejandro Gomez. Esisteva da anni, se ne parlava da tempo, ma il Catania non ne aveva mai beneficiato considerando la permanenza del ‘Papu’ all’Atalanta. Fino ad arrivare allo scorso mese di gennaio, quando la rottura con il tecnico Gian Piero Gasperini ha portato Gomez a lasciare Bergamo, destinazione Siviglia. Trasferimento in Spagna e, pertanto, soldi in arrivo per le casse del Catania che dalla cessione dell’argentino ricaverà circa 600mila euro complessive. Pagamento in tre rate annuali, la prima delle quali è attesa per il mese prossimo e dovrebbe essere pari ad un importo di 100mila euro.

