PLAYOFF: da Pisseri a Pelagatti, gli ex rossazzurri in finale

A conclusione delle gare valevoli per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie C, lasciano a testa altissima la competizione le squadre in cui militano vari ex rossazzurri. E’ il caso dell’Albinoleffe di Gael Genevier e dell’Avellino di mister Piero Braglia (ex calciatore del Catania), Riccardo Maniero, Joel Baraye, Giuseppe Carriero, Simone Ciancio e Mirko Miceli. Approdano in finale, invece, l’Alessandria di Matteo Pisseri ed il Padova dei vari Francesco Nicastro, Carlo Pelagatti, Adriano Zancopè (preparatore dei portieri) e Giuseppe Russo (assistente tecnico di Andrea Mandorlini).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***