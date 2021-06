PRESENTAZIONE P/A: Covisoc, eventuale contestazione entro pochi giorni

Tra i vari adempimenti necessari ai fini dell’iscrizione al prossimo campionato, spicca quella relativa all’Indicatore di Patrimonializzazione (PA), che andava depositato alla Co.Vi.So.C entro il 31 maggio. Il Catania, da questo punto di vista, ha presentato la documentazione alla scadenza e non dovrebbe scattare alcun illecito disciplinare a riguardo. L’uso del condizionale è d’obbligo perchè, qualora si ravvisasse il mancato rispetto dell’indicatore di Patrimonializzazione nella misura minima di 0,10 unità di Patrimonio per ogni unità di Attivo, la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. verrebbe effettuata entro il 16 giugno 2021. Il Catania rischierebbe una penalizzazione in termini di punti in classifica, da scontarsi nel campionato 2021/2022.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***