SERIE D: i migliori del campionato, anche Lodi in nomination

Attraverso i propri canali social, la Lega Nazionale Dilettanti ha annunciato le nomination per i premi di miglior allenatore e migliori giocatori del campionato di Serie D. Di seguito riportate le nomination, suddivise per categoria. Spicca la presenza dell’ex centrocampista rossazzurro Francesco Lodi, ora in forza al FC Messina, e dell’attaccante Silvio Merkaj, militante nel Vastogirardi e che sostenne in passato un periodo di prova con il Catania:

ALLENATORI: Achille Mazzoleni (Castellanzese), Alessandro Ferronato (Cartigliano), Giuseppe Laterza (Taranto), David D’Antoni (Monterosi), Roberto Malotti (Montevarchi), Roberto Notari (Lentigione)

PORTIERI: Alessio Salvato (Monterosi), Davide Narduzzo (Siena), Matteo Cazzaro (Trento), Matteo Esposito (Savoia), Matteo Raccichini (Campobasso), Nicholas Battaiola (Fiorenzuola)

DIFENSORI: Antonio Guastamaccha (Taranto), Davide Zagnoni (Lentigione), Emilio Dierna (Follonica Gavorrano), Fabrizio Carboni (Gozzano), Luca Pagliarulo (Dattilo), Stefano Gramaccia (Sporting Trestina)

CENTROCAMPISTI: Andrea Demontis (Sanremese), Francesco Lodi (Fc Messina), Massimo Loviso (Castelnuovo Vomano), Nicola Strambelli (Molfetta), Simone Brunetti (Marina di Ragusa), Valeriano Nchama (Manzanese)

ATTACCANTI: Ciro Foggia (Acr Messina), Danilo Alessandro (Seregno), Mamadou Ngom (Folgore Caratese), Mario Chessa (Castellanzese), Nicolo Bruschi (Fiorenzuola), Silvio Merkaj (Vastogirardi)

GIOVANI: Christian Basile (Sorrento), Filippo Fabbri (Correggese), Filippo Mascia (Torres), Giacomo Vené (Seravezza), Leonardo Ubaldi (Cannara), Michael Olabode Kayode (Gozzano)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***