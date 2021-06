STAMPA EMILIANA: “Carpi, resta in piedi l’ipotesi Baldini”

Francesco Baldini rappresenta ancora una pista praticabile per il Carpi. La stampa emiliana, precisamente la redazione di Tv Qui, sottolinea attraverso il proprio sito web che “resta in piedi l’ipotesi di Francesco Baldini, che da Catania – via Parma – potrebbe portare con sè anche il piccolo e veloce esterno Francesco Golfo, 26 anni, lo scorso anno in Sicilia, in prestito proprio dal Parma. Ma anche Baldini (che ha lavorato per le giovanili di Bologna, Roma e Juventus e quindi corrisponde all’identikit del Carpi) sta aspettando notizie dalla società”.

